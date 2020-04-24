Новости Московского транспорта

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном транспорте.

В 2024 году количество правонарушений, связанных с турникетами метро, уменьшилось почти на 30% по сравнению с 2023 годом. Задержать нарушителей помогает эффективная система видеонаблюдения, а работу турникета восстанавливают в день инцидента. Ни один случай вандализма не остается безнаказанным, что является сдерживающим фактором для потенциальных преступников.

"Число мест концентрации ДТП в 2024 году сократилось до самого низкого значения за последние 9 лет. В 2024 году аварийность была сконцентрирована в 153 местах, в то время как в 2016 году таких мест было 221. К решению вопроса подошли комплексно: устанавливаем светофоры, оборудование фотовидеофиксации, а также расширяем зоны перестроения", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

В 2024 году услугами такси воспользовались более 632 миллионов пассажиров – это рекордный показатель. Данные о работе служб такси дают понимание тенденций поездок, что помогает сделать сервисы удобнее, быстрее и безопаснее.