Дептранс сообщил об открытии ранее перекрытых участков на дорогах Москвы

Департамент транспорта Москвы сообщил об открытии движения на ключевых магистралях. Движение восстановлено на Ленинградском шоссе как в область, так и в сторону центра. Также открыто несколько ранее перекрытых участков на МКАД и Московском скоростном диаметре.

При этом локальные ограничения движения все еще возможны, водителям следует быть внимательными. Власти рекомендуют для более быстрого перемещения по городу пользоваться метрополитеном или по возможности откладывать поездки на более позднее время.

