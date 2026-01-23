23 января, 19:15Транспорт
Дептранс сообщил об открытии ранее перекрытых участков на дорогах Москвы
Департамент транспорта Москвы сообщил об открытии движения на ключевых магистралях. Движение восстановлено на Ленинградском шоссе как в область, так и в сторону центра. Также открыто несколько ранее перекрытых участков на МКАД и Московском скоростном диаметре.
При этом локальные ограничения движения все еще возможны, водителям следует быть внимательными. Власти рекомендуют для более быстрого перемещения по городу пользоваться метрополитеном или по возможности откладывать поездки на более позднее время.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.