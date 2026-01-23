Причал для электросудов в "Лужниках" заработает в 2026 году

Плавучий причал для речных электрических судов, установленный в районе олимпийского комплекса "Лужникие, начнет работу в 2026 году. Он станет частью четвертого маршрута регулярного водного транспорта Лужники – Киевский.

Сейчас на причале идут подготовительные работы, после которых начнутся швартовые испытания и тестирование систем зарядки и безопасности. Плавучая конструкция в форме шайбы с панорамным остеклением вмещает до 80 пассажиров и оборудована зоной отдыха, Wi-Fi и табло с расписанием.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.