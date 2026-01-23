Москвичам рекомендовали пересесть на общественный транспорт 23 января

В пятницу, 23 января, жителям столицы рекомендуют пересесть на общественный транспорт. Причиной стали возможные локальные ограничения движения на дорогах города, которые могут привести к затруднениям.

Для поездок советуют выбирать метро, МЦК и МЦД. Автомобилистам рекомендуют использовать машину только при необходимости и выезжать после 20:00, чтобы сэкономить время в пути и избежать заторов.

