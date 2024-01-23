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23 января, 12:00

Транспорт

Автовокзал Красногвардейский превращается в главный межрегиональный хаб на юге Москвы

Автовокзал Красногвардейский превращается в главный межрегиональный хаб на юге Москвы

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Автовокзал Красногвардейский постепенно становится главным межрегиональным хабом на юге Москвы. Об этом рассказали в Дептрансе.

В будущем на автовокзале планируют увеличить количество направлений. Пока отправиться можно в Орел, Ставрополь и Белгород. Билеты на межрегиональные автобусы продают в приложении "Метро Москвы", на сайте метрополитена, в кассах автовокзалов и на станциях подземки "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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