Автовокзал Красногвардейский превращается в главный межрегиональный хаб на юге Москвы

Автовокзал Красногвардейский постепенно становится главным межрегиональным хабом на юге Москвы. Об этом рассказали в Дептрансе.

В будущем на автовокзале планируют увеличить количество направлений. Пока отправиться можно в Орел, Ставрополь и Белгород. Билеты на межрегиональные автобусы продают в приложении "Метро Москвы", на сайте метрополитена, в кассах автовокзалов и на станциях подземки "Павелецкая", "Саларьево" и "Орехово". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.