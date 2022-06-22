Проезд в пригородных поездах для детей до 7 лет стал бесплатным – Ликсутов

С 22 июня проезд в пригородных поездах стал бесплатным для детей до семи лет. Это правило касается всех пригородных поездов, в том числе "Аэроэкспресса" и МЦД.

Как рассказал руководитель департамента транспорта Москвы Максим Ликсутов, на станции или в поезде теперь достаточно предъявить документ, подтверждающий возраст ребенка. Бесплатный билет оформлять в кассе больше не нужно.

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