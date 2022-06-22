Новости последнего часа: москвичи выберут мелодию для аудиобренда столичного транспорта

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Москвичи выберут мелодию для аудиобренда столичного транспорта. Об этом рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

IKEA уведомила торговые центры РФ о намерении досрочно расторгнуть договоры аренды, сообщили в СМИ. Уточняется, что соответствующие письма получили почти все ТЦ, где находятся магазины IKEA.

В Москве создадут новые алгоритмы помощи при онкозаболеваниях. О формировании новых подходов к пациентам заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

