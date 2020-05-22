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22 мая, 14:30

Транспорт

Новости Московского транспорта

Новости Московского транспорта

Трамвайные линии восстановят возле Рижского вокзала в Москве

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С начала года сервисом "По пути" воспользовались более 220 тысяч раз. Комфортные автобусы перевозят пассажиров в ТиНАО и на территории инновационного центра "Сколково". Благодаря удобному сервису у москвичей есть еще один способ добраться до двух станций метро и двух станций МЦД.

"По поручению мэра Москвы Сергея Собянина продолжаем активно развивать городской велопрокат: сегодня он насчитывает 9 тысяч электровелосипедов 2.0. Это на 50% больше, чем в прошлом сезоне. Такие мероприятия, как Московский велофестиваль, показывают популярность этого вида транспорта и его востребованность. Велосипед уже стал полноценной частью транспортной системы", – рассказал заммэра Максим Ликсутов.

Восстановление трамвайной линии на Трифоновской улице планируется завершить к концу года. Финальный этап работ стартовал. На будущем разворотном кольце у станции метро "Рижская" укладывают трамвайные пути.

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