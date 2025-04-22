Новости Москвы: более 75 тыс поездок совершили с причала "Киевский" в 2025 году

Более 75 тысяч поездок совершили с причала "Киевский" в этом году, рассказали в Дептрансе. Он стал самым популярным в городе. Заммэра по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов отметил, что всего пассажиры в 2025 году воспользовались электросудами более 333 тысяч раз. Это на 62% больше, чем за тот же период в прошлом году.

Более 100 девятиклассников досрочно сдадут ОГЭ в Москве, сообщили в столичном департаменте образования и науки. Всего экзамен напишут 118 тысяч выпускников. Нововведение этого года – возможность сдать два обязательных предмета вместо четырех для тех, кто планирует поступать в колледжи.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.