Московский парламент поддержал законопроект о штрафах для самокатчиков

В столице водителям самокатов официально запретят ездить пьяными и скрываться с мест аварии. Законопроект об этом поддержал столичный парламент, теперь его должна принять Госдума.

Так, нарушителей начнут привлекать к ответственности с 1 апреля. За езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф до 1 500 рублей, за езду вдвоем, а также проезд по пешеходному переходу вместо прохода – 800 рублей, за создание помех другому транспортному средству – 1 000 рублей.

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