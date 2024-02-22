Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

22 февраля, 12:30

Транспорт

Московский парламент поддержал законопроект о штрафах для самокатчиков

Московский парламент поддержал законопроект о штрафах для самокатчиков

Новые поезда запустят на Замоскворецкой линии метро в 2024 году

Новости часа: поезда новой серии "Москва-2024" появятся в метро в этом году

Московский Дептранс анонсировал вечерний трафик на уровне 6–7 баллов

Правила движения на самокатах изменят в Москве с 1 апреля

Дептранс Москвы оценил ситуацию на дорогах 22 февраля

Собянин: на линии метро в этом году выйдет состав новой серии "Москва-2024"

Водителям самокатов запретили пользоваться телефоном во время движения на СИМ

Еще пять электробусов пополнили парк столичного транспорта

Новости часа: мэр Москвы рассказал о финансовой поддержке высокотехнологичного бизнеса

В столице водителям самокатов официально запретят ездить пьяными и скрываться с мест аварии. Законопроект об этом поддержал столичный парламент, теперь его должна принять Госдума.

Так, нарушителей начнут привлекать к ответственности с 1 апреля. За езду в нетрезвом виде предусмотрен штраф до 1 500 рублей, за езду вдвоем, а также проезд по пешеходному переходу вместо прохода – 800 рублей, за создание помех другому транспортному средству – 1 000 рублей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоЕлизавета ЯкушеваИван ЕвдокимовАлена Касаткина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика