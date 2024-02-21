Самокатчикам могут запретить покидать место ДТП с 1 апреля

С 1 апреля самокатчикам планируют запретить ездить в нетрезвом состоянии и покидать место аварии. Такой законопроект был принят в Москве 21 февраля, теперь его должна рассмотреть Госдума.

Так, за езду в состоянии алкогольного опьянения, оставление места аварии или сбитых людей нарушителям придется платить штрафы по 1,5 тысячи рублей, а за создание помех пешеходам – тысячу рублей. Некоторые депутаты считают наказание слишком мягким и уверены, что злостным нарушителям нужно полностью запретить езду на самокатах в городе.

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