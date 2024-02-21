Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 февраля, 14:15

Транспорт

Самокатчикам могут запретить покидать место ДТП с 1 апреля

Самокатчикам могут запретить покидать место ДТП с 1 апреля

Сергей Собянин рассказал о строительстве моста в Мнёвниковской пойме

Новости часа: Сергей Собянин рассказал о развитии волонтерского движения в Москве

Увеличение количества автомобилей на дорогах Москвы ожидается перед праздничными выходными

Более 440 мероприятий организуют в парках, музеях и библиотеках Москвы к 23 февраля

Вечерний трафик 6–7 баллов спрогнозировали в Москве 21 февраля

В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 21 февраля

Электробусы полностью заменили автобусы на маршруте № 104 в Москве

МЦД-3 за полгода воспользовались более 60 млн раз

Новости часа: Собянин рассказал о спортплощадках на базе образовательных учреждений

С 1 апреля самокатчикам планируют запретить ездить в нетрезвом состоянии и покидать место аварии. Такой законопроект был принят в Москве 21 февраля, теперь его должна рассмотреть Госдума.

Так, за езду в состоянии алкогольного опьянения, оставление места аварии или сбитых людей нарушителям придется платить штрафы по 1,5 тысячи рублей, а за создание помех пешеходам – тысячу рублей. Некоторые депутаты считают наказание слишком мягким и уверены, что злостным нарушителям нужно полностью запретить езду на самокатах в городе.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоСтанислав КуликАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика