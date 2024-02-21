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21 февраля, 08:30

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В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 21 февраля

В Дептрансе Москвы рассказали о ситуации на дорогах 21 февраля

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В Дептрансе Москвы сообщили, что вечерний трафик в среду, 21 февраля, прогнозируется на уровне 6–7 баллов. Затруднения возможны в центре, на ТТК и МКАД.

Также на МКАД продолжаются ремонтные работы на 32-м и 14-м километре. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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