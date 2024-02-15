15 февраля, 08:00Транспорт
Москвичам рассказали, как расширилась сеть электротранспорта в 2023 году
Прошлый год стал рекордным по расширению сети столичного электротранспорта. В городе появилось еще больше новых электробусов, маршруты которых проходят во всех округах.
Кроме того, количество ежедневных поездок на электробусах в будни достигает 500 тысяч. Это примерно на 75 тысяч больше, чем в 2023 году.
Как изменилось обслуживание пассажиров? Где в Москве обслуживают электробусы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.