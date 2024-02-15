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Новости

15 февраля, 08:00

Транспорт

Москвичам рассказали, как расширилась сеть электротранспорта в 2023 году

Москвичам рассказали, как расширилась сеть электротранспорта в 2023 году

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Прошлый год стал рекордным по расширению сети столичного электротранспорта. В городе появилось еще больше новых электробусов, маршруты которых проходят во всех округах.

Кроме того, количество ежедневных поездок на электробусах в будни достигает 500 тысяч. Это примерно на 75 тысяч больше, чем в 2023 году.

Как изменилось обслуживание пассажиров? Где в Москве обслуживают электробусы? Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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