Маршрут до миграционного центра "Сахарово" скорректировали в Москве

Добраться до миграционного центра "Сахарово" теперь можно на новом маршруте наземного транспорта. Автобусы МЦ3 ходят под номером МЦ от остановки МЦД Остафьево до остановки Миграционный центр. Раньше они курсировали от станции МЦД Подольск.

На линии работают 16 вместительных автобусов. Кроме того, остаются уже существующие маршруты: МЦ1 – до станции метро "Лесопарковая" и МЦ2 – до станции метро "Прокшино".

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