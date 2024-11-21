Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

21 ноября, 19:30

Транспорт

Маршрут до миграционного центра "Сахарово" скорректировали в Москве

Маршрут до миграционного центра "Сахарово" скорректировали в Москве

Поезда МЦД перевезли более миллиарда пассажиров за пять лет

"Мой район. Новости": Москва-Сити МЦД-1 станет крупнейшим городским вокзалом

Проблемы с двигателями Airbus neo не скажутся на перевозках в России

Новости часа: поезда МЦД перевезли более 1 миллиарда пассажиров за 5 лет

Московским центральным диаметрам исполнилось пять лет

В аэропорту Домодедово рейс задержан из-за погоды

Минпромторг опроверг сообщения о проблемах с моторными маслами

Архитектурная отделка выполнена во втором вестибюле станции метро "Физтех"

Эксперт прокомментировал приостановку полетов на Airbus A320/А321neo в России

Добраться до миграционного центра "Сахарово" теперь можно на новом маршруте наземного транспорта. Автобусы МЦ3 ходят под номером МЦ от остановки МЦД Остафьево до остановки Миграционный центр. Раньше они курсировали от станции МЦД Подольск.

На линии работают 16 вместительных автобусов. Кроме того, остаются уже существующие маршруты: МЦ1 – до станции метро "Лесопарковая" и МЦ2 – до станции метро "Прокшино".

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортвидеоДарья Тащина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика