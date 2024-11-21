Собянин: пять лет назад запустили первые линии Московских центральных диаметров

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Поезда Московских центральных диаметров за 5 лет перевезли миллиард пассажиров. Об этом рассказал Сергей Собянин в ходе осмотра работ по созданию нового московского городского вокзала Москва-Сити МЦД-1, первую очередь которого запустят в 2025 году.

"Сегодня своеобразный юбилей. Пять лет тому назад построили первые две линии МЦД-1 и МЦД-2. И вот за пятилетний период наземное метро Москвы перевезло миллиард пассажиров. Сегодня каждый день им пользуются 1,4 миллиона человек", – подчеркнул мэр Москвы.

По словам Собянин, большой объем выполненных работ позволил снизить нагрузку с метро, с московских и подмосковных дорог, а также создал комфортное передвижение. При этом градоначальник заметил, что для обслуживания пассажиров нужны определенные условия, какие сейчас существуют на городских вокзалах в Москве. В настоящее время в столице возведено более 80.

Мэр добавил, что строящийся городской вокзал Москва-Сити будет запущен поэтапно. Первая очередь будет открыта в 2025 году, вторая – 2026-м.

В свою очередь, заместитель гендиректора ОАО "РЖД" Андрей Макаров доложил мэру, что остановочный пункт Тестовская послед завершения реконструкции станет крупнейшим городским вокзалом Москва-Сити МЦД-1, где объединятся два диаметра, МЦК и метро. Он подчеркнул, что все работу идут по графику.

"Мы реконструируем две существующие платформы остановочного пункта Тестовская и строим одну дополнительную новую, на которой будет осуществляться посадка-высадка пассажиров поездов экспресс и "Аэроэкспресс", – доложил Макаров.

Он сказал, что сейчас один из четырех путей закрыт для проведения работ. Там оборудовали временные деревянные платформы, на которые перенесена посадка-высадка пассажиров. В настоящее время объект готов на 38%, добавил Макаров.

По его словам, за прошедшие почти 6 лет на развитие московских городских вокзалов и инфраструктуры власти Москвы, России и РЖД вложили порядка 500 миллиардов рублей.

"Проложено внутри Москвы 450 километров путей, больше 1 тысячи километров новой контактной сети, больше 100 искусственных сооружений", – заявил Макаров.

Ранее специалисты завершили реконструкцию остановочного пункта Казанское Горьковского направления Московской железной дороги. Теперь здесь находятся новые платформы, обустроенные пандусами с нескользящим покрытием, навесы для защиты от осадков и солнца длиной по 72 метра каждый, а также пешеходные дорожки.

