Движение ограничено на Садовом кольце из-за ДТП

Движение осуществляется только по одной полосе из пяти на Садовом кольце из-за ДТП. Уточняется, что авария случилась на Смоленской площади.

Там столкнулись два автомобиля и мотоцикл. По информации ГИБДД, водитель мотоцикла от полученных травм скончался на месте.

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