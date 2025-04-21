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21 апреля, 14:30

Транспорт

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости градостроительного комплекса Москвы

Новости Московского транспорта

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Собянин: новая эстакада поможет сократить время на дорогу для жителей ВАО

Москвичам рассказали о перекрытиях в ночь с 18 на 19 апреля

Собянин сообщил о планах строительства новой эстакады в районе шоссе Энтузиастов

Дептранс Москвы сообщил о перекрытии дорог в связи с репетицией парада Победы

До 5–15 км/ч будут замедляться самокаты в пешеходных зонах Москвы

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 апреля

Городские камеры показали плотный трафик на Волоколамском шоссе

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Оформление станции "Академическая" Троицкой линии метро посвятят 300-летию Российской академии наук, сообщил Сергей Собянин. В дизайне используют художественные панно о науке и выдающихся ученых, а также изображения здания РАН.

"Программа "1 рубль за квадратный метр в год" работает в Москве уже 13 лет. Это взаимовыгодный вариант сотрудничества города и бизнеса, позволяющий восстанавливать памятники архитектуры и другие объекты и в то же время поддерживать предпринимателей. В настоящее время по итогам торгов инвесторы арендуют 67 городских зданий и помещений, 48 из них – по льготной ставке. Только в этом году их экономия составит около миллиарда рублей", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Инвестор построил новый детский сад на 185 мест в районе Коммунарка. На территории жилого комплекса возвели двухэтажное здание площадью более 2,7 тысячи квадратных метров, а территорию вокруг благоустроили. Инвестор передал детский сад в систему столичного образования. Учреждение уже принимает воспитанников.

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