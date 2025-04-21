Новости градостроительного комплекса Москвы

Телеканал Москва 24 подготовил дайджест новостей о столичном градостроительстве.

Оформление станции "Академическая" Троицкой линии метро посвятят 300-летию Российской академии наук, сообщил Сергей Собянин. В дизайне используют художественные панно о науке и выдающихся ученых, а также изображения здания РАН.

"Программа "1 рубль за квадратный метр в год" работает в Москве уже 13 лет. Это взаимовыгодный вариант сотрудничества города и бизнеса, позволяющий восстанавливать памятники архитектуры и другие объекты и в то же время поддерживать предпринимателей. В настоящее время по итогам торгов инвесторы арендуют 67 городских зданий и помещений, 48 из них – по льготной ставке. Только в этом году их экономия составит около миллиарда рублей", – рассказал заммэра Владимир Ефимов.

Инвестор построил новый детский сад на 185 мест в районе Коммунарка. На территории жилого комплекса возвели двухэтажное здание площадью более 2,7 тысячи квадратных метров, а территорию вокруг благоустроили. Инвестор передал детский сад в систему столичного образования. Учреждение уже принимает воспитанников.