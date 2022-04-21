Новый электробус вышел на столичный маршрут

В Москве от станции метро "Парк Победы" до "Владыкино" теперь можно прокатиться на самом современном увеличенном электробусе. Он полностью работает на электричестве и может перевозить почти в два раза больше пассажиров.

Его несколько месяцев тестировали в суровых зимних условиях, а 21 апреля впервые поставили на магистральный маршрут. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

