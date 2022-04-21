Крупный оператор каршеринга "Яндекс.Драйв" может лишиться трети своего автопарка. У компании истекают лизинговые контракты, а это вынуждает оператора возвращать машины собственникам.

О том, сможет ли сервис купить машины и как эта ситуация скажется на стоимости каршеринга, – в эфире телеканала Москва 24.