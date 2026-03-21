Более 1,3 тыс указателей обновили в столичном метро к открытию Рублево-Архангельской линии

Более 1,3 тысячи указателей обновили в метро к открытию Рублево-Архангельской линии. Работы по обновлению навигации провели на трех линиях метро и Московском центральном кольце. Рядом с названиями станций, откуда можно будет пересесть на новую 17 линию, появились пиктограммы графитового цвета.

Новую Рублево-Архангельскую ветку метро откроют к концу года. Доехать можно будет до "Звенигородской", "Народного ополчения" и "Бульвара Генерала Карбышева". Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков отметил, что эти три станции должны открыться в этом году.

