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Жителям ТиНАО стали доступны поездки между любыми остановками в зоне сервиса "По пути"

Жителям ТиНАО стали доступны поездки между любыми остановками в зоне сервиса "По пути"

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В сервисе "По пути" теперь можно заказать автобус до любой остановки. Автобусы "По пути" не повторяют маршруты общественного транспорта. У данного сервиса есть 285 остановок, ездить можно между любыми из них. Благодаря такому транспортному решению жителям ТиНАО стало проще добраться до станций метро, школ и других важных мест.

Как будут работать новые опции? Удобен ли пассажирам такой формат передвижения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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