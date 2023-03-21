Жителям ТиНАО стали доступны поездки между любыми остановками в зоне сервиса "По пути"

В сервисе "По пути" теперь можно заказать автобус до любой остановки. Автобусы "По пути" не повторяют маршруты общественного транспорта. У данного сервиса есть 285 остановок, ездить можно между любыми из них. Благодаря такому транспортному решению жителям ТиНАО стало проще добраться до станций метро, школ и других важных мест.

Как будут работать новые опции? Удобен ли пассажирам такой формат передвижения? Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.