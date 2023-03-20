Автомобилистов призвали пересесть на общественный транспорт из-за заторов в центре Москвы

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) призывает автомобилистов пересесть на общественный транспорт либо выезжать после 19:00 в связи с заторами в центре Москвы. Об этом говорится в телеграм-канале столичного Дептранса.

В ведомстве подчеркнули, что сейчас движение затруднено в центре города, на Садовом кольце и ТТК. Выбирать маршрут рекомендуется заранее.

Автомобилистов просят соблюдать скоростной режим и дистанцию, а также не отвлекаться на телефон во время движения.

Ранее сообщалось, что с 20 марта по 29 апреля будет перекрыт проезд по одной или двум полосам в районе станции метро "Верхние Лихоборы" на следующих участках:

Дмитровское шоссе (в сторону области), в районе дома № 73, строения 1, – с 20 марта по 29 апреля круглосуточно, будут закрыты две полосы;

Бескудниковский бульвар, в районе дома № 2, корпуса 1, – с 20 марта по 3 апреля в период с 01:30 до 05:30, будет частично закрыта одна полоса;

участок в районе дома № 64, корпуса 6, по Дмитровскому шоссе – с 3 по 18 апреля в период с 01:30 до 05:30;

улица Дубнинская, в районе дома № 60, строения 8, по Дмитровскому шоссе – с 18 по 27 апреля в период с 01:30 до 05:30, будет закрыта одна из трех полос.

Верхний Золоторожский переулок, в районе дома № 8, от 2 до 1 корпуса по Таможенному проезду – с 20 марта по 5 апреля круглосуточно;

Верхний Золоторожский переулок, в районе дома № 8, корпуса 1, по Таможенному проезду – с 6 до 21 апреля круглосуточно, будет закрыта одна полоса;

Таможенный проезд, от дома № 1/9 по Таможенному проезду до дома № 9, строения 8, по улице Волочаевской – с 22 апреля по 23 мая круглосуточно;

Таможенный проезд, в районе дома № 8 по улице Золоторожский Вал – с 24 мая до 24 июня круглосуточно, будет закрыта одна полоса;

улица Золоторожский Вал, в районе дома № 11, строения 20, – с 25 июня до 10 июля круглосуточно, будет закрыта одна полоса.

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Ограничения с 20 марта по 10 июля планируются на следующих участках в Лефортове:

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