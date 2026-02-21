На станции столичного метро "ЗИЛ" завершили грунтовые разработки

На Бирюлевской линии метро идут работы на нескольких участках. На будущей конечной станции "ЗИЛ" завершили грунтовые разработки и установили ограждение котлована. После окончания стройки территорию вокруг озеленят.

Всего на линии будет 10 станций. Ее протяженность составит больше 22 километров. Бирюлевская линия пройдет от бывшей промзоны "ЗИЛ" до районов Западное и Восточное Бирюлево. Ее появление улучшит транспортную доступность 7 районов столицы.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.