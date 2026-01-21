Пассажиры совершили почти 4 милн поездок на первом Московском трамвайном диаметре

Пассажиры совершили почти 4 миллиона поездок на первом Московском трамвайном диаметре за 2 месяца работы. Об этом рассказали в Дептрансе.

Маршрут стал самым популярным в городе. Трамваи проехали 617 тысяч километров по диаметральным путям. Минимальные интервалы движения и современные вагоны привлекли пассажиров, поток превысил прогноз в 1,5 раза.

Маршрут Т1 работает по стандартам наземного метро с частыми рейсами и удобными пересадками. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.