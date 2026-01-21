Возвращение трамвая № 5 на Трифоновскую улицу потребовало новых транспортных решений

Возвращение трамвайного маршрута № 5 на Трифоновскую улицу потребовало новых транспортных решений. Специалисты "МосТрансПроекта" спроектировали пути, составили план инженерных сетей и разработали удобную схему.

Маршрут обслуживают автономные трамваи "Львенок-Москва", которые проезжают более 4 километров без контактной сети – от улицы Образцова до Рижской площади и обратно. Транспорт движется почти бесшумно благодаря специальным виброизолирующим прорезиненным матам.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.