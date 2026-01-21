В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 21 января

Общая интенсивность на столичных дорогах составляет 3 балла. Об этом рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлая.

В настоящее время наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра. Днем локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в направлении центра, на Волгоградском проспекте в районе пересечения с улицей Академика Скрябина, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах, ведущих в область. Осложнить движение могут дорожные работы на шоссе Энтузиастов, а также погодные условия и аварии на магистралях при выезде из города.

