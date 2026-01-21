Форма поиска по сайту

21 января, 09:15

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в Москве 21 января

Дептранс дал рекомендации водителям на дорогах Москвы

Возвращение трамвая № 5 на Трифоновскую улицу потребовало новых транспортных решений

Москвичам могут разрешить оплачивать парковку с отсрочкой до 5 суток

Аукцион по продаже столичного аэропорта Домодедово не состоялся

Москвичам рассказали о главных событиях к вечеру 20 января

Минск оказался самым популярным зарубежным направлением для поездок из Москвы

К 2030 году схема московского метро значительно расширится

"Новости дня": в Хорошёвском районе Москвы построят более 2 километров новых дорог

Поезда "Аврора" и "Сапсан" переведут на другие загруженные направления после запуска ВСМ

Общая интенсивность на столичных дорогах составляет 3 балла. Об этом рассказала ведущий специалист Ситуационного центра ЦОДД Юлия Светлая.

В настоящее время наиболее плотное движение наблюдается на Ленинградском, Дмитровском и Ярославском шоссе в сторону центра. Днем локальные затруднения ожидаются на Волоколамском шоссе в направлении центра, на Волгоградском проспекте в районе пересечения с улицей Академика Скрябина, а также в центральной части города в пределах Садового кольца.

В вечерний разъезд прогнозируются затруднения на радиальных трассах, ведущих в область. Осложнить движение могут дорожные работы на шоссе Энтузиастов, а также погодные условия и аварии на магистралях при выезде из города.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Митя КозачинскийДарья Крамарова

