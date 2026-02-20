Реставрация Ленинградского вокзала завершится в 2026 году

Комплексное обновление Ленинградского вокзала в столице должно завершиться в 2026 году. Историческую часть здания сохранят. Внутреннее пространство станет современным и комфортным с единой системой микроклимата и вентиляции.

Вокзал обновляют к запуску высокоскоростной магистрали Москва – Санкт-Петербург. Ключевые изменения произойдут во внутреннем пространстве. В проекте 5 залов ожидания, комната матери и ребенка с детским клубом, коворкинг, кафе и рестораны.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.