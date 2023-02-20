Крупную вывеску установили на центральном здании завода "Москвич"

Новую вывеску установили на центральном здании завода "Москвич". Первые автомобили сошли с завода в декабре 2022 года, но все это время на территории предприятия стояла только стела с логотипом, гербом Москвы и эмблемой "КамАЗ".

До конца года "Москвич" планирует выпустить 50 тысяч автомобилей. Это машины с турбированным двигателем, мощностью в 150 лошадиных сил. Их стоимость – около двух миллионов рублей. Также завод выпустит 10 тысяч электрокаров. Их мощность составит 193 лошадиные силы или 142 киловатта. Запас хода – 410 километров, а цена будет начинаться от 3,5 миллиона рублей.

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