Рейды по выявлению нетрезвых водителей пройдут в Москве 19–21 мая

В Москве начнутся специальные усиленные рейды – инспекторы будут проверять столичных водителей и внимательно следить, чтобы среди них не было нетрезвых. Об этом рассказали в Госавтоинспекции.

Там также уточнили, что работа начнется вечером 19 мая и продлится все выходные. Кроме того, в ведомстве отметили, что только с начала этой недели в городе привлекли к ответственности 242 водителя с признаками алкогольного опьянения.

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