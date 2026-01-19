Водителям предложили давать отсрочку перед эвакуацией авто в России

Водителям, оставившим автомобиль в неположенном месте, могут давать краткую отсрочку перед эвакуацией в России. По новой инициативе автовладельцу будут сообщать о возможной эвакуации и предоставлять 10–15 минут, чтобы убрать машину.

Связываться с владельцем автомобиля предложили через приложение "Госуслуги". Это же приложение смогут использовать и другие водители, если автомобиль нарушителя им мешает. Конфиденциальность при этом не пострадает – номер телефона в приложении не виден.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.