Лимитированные "Тройки" выпустили к запуску новых МЦД

В Москве появилась лимитированная карта "Тройка" в честь запуска новых центральных диаметров. Карту выпустили в цветах новых маршрутов.

Часть, посвященная МЦД-4, выполнена в ментоловом цвете, а МЦД-3 – в цвете папайи. Тираж проездных билетов ограничен, их можно найти на сайте сувенирного магазина, на стойках "Живое общение" и во флагманских магазинах на станциях метро "Трубная" и "Маяковская".

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.