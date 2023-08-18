График поездов изменится на Курском и Рижском направлениях D2 19–20 августа

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

График движения поездов изменится на Курском и Рижском направлениях МЦД-2 с 01:20 19 августа до 01:20 20 августа. Соответствующее предупреждение появилось в официальном телеграм-канале столичного Дептранса.

"На центральном участке от Рижской до Курской интервалы движения увеличат от 20 минут до 1 часа, часть поездов отменят", – говорится в публикации.

Часть поездов уберут из графика на Курском направлении, а некоторые составы будут останавливаться не на всех станциях. Интервалы движения в это время будут увеличены до часа. Кроме того, часть поездов пройдут по укороченному маршруту от/до Царицына, Перервы и Курского вокзала.

Об отмене части поездов предупреждают и пассажиров Рижского направления. Составы будут останавливаться не везде. Здесь интервалы движения тоже увеличены до часа. Часть поездов будут придерживаться укороченного маршрута от/до Стрешнева.

В департаменте объяснили, что изменения связаны с необходимостью проведения работ по подготовке инфраструктуры на Площади трех вокзалов к запуску МЦД-4. Для их проведения выбрали время, когда наблюдается наименьшее количество пассажиров.

Актуальное расписание всегда можно посмотреть через приложения "Метро Москвы", "Московский транспорт", а также на сайте перевозчика.

Ранее стало известно, что дороги на участке Киевского шоссе в районе реки Ликовы перекрыли до 3 октября. С 14 августа там недоступна одна полоса. Это связано с ремонтными работами.

В департаменте транспорта предупредили, что до 10 сентября одна полоса в сторону Подмосковья будет закрыта для движения. Кроме того, с 10 сентября до 3 октября полосу в сторону центра Москвы тоже перекроют.

Ограничения коснутся и других участков в столице. На территории Ленинградского шоссе в Химках перекроют две полосы. Ограничения продлятся до 19 ноября.



МЦД-3 напрямую связал Зеленоград и Раменское