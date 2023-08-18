Дополнительный поезд "Таврия" запустят между Москвой и Симферополем

Фото: Агентство "Москва"/Сергей Киселев

Дополнительный поезд № 159/160 "Таврия" продолжит курсировать между Москвой и Симферополем и после сентября. Об этом сообщается в телеграм-канале компании "Гранд Сервис Экспресс".

"Изначально предполагалось, что поезд будет курсировать до сентября, однако в связи с высоким спросом он останется в расписании", – говорится в сообщении.

При этом новое время в пути до Крыма будет сокращено на четыре часа.

Сейчас поезд отправляется из Москвы в 09:42 и прибывает в Симферополь на следующий день в 20:40. Начиная с 30 сентября он будет отправляться из Москвы в 13:40.

По пути в Симферополь состав проходит через Рязань, Воронеж и Ростов-на-Дону.

Ранее сообщалось, что холдинг "Российские железные дороги" весной 2024 года планирует запустить из Москвы два новых туристических поезда. В частности, с 27 апреля следующего года пассажиры смогут проехать на поезде "Две губернии". Он проследует по маршруту Москва – Воронеж – Липецк – Москва.

