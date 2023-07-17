ЮППК назначила дополнительную дневную пару электричек между Анапой и Керчью

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Южная пригородная пассажирская компания назначила дополнительную дневную пару пригородных поездов по маршруту Анапа – Керчь, сообщает "Гранд сервис экспресс".

Ранее сообщалось, что семь поездов в Крым и четыре из республики задерживаются в связи с ЧП на Крымском мосту. Перевозчик предпринимает все усилия, чтобы войти в график. Отмечается, что ко времени прибытия состава на конечную станцию задержка может существенно сократиться.

Движение поездов на мосту возобновили после ЧП. Поезд Симферополь – Москва отправился в сторону Краснодарского края, простояв пять часов.

Известно также о приостановке автобусных рейсов между полуостровом и материковой частью России. В настоящее время возобновлено автобусное сообщение из Крыма в Краснодар, но с пересадками, так как часть пути придется проделать на электричке.

Что касается мест размещения, то в Российском союзе туриндустрии заверили, что крымские отельеры готовы безвозмездно продлевать бронирования туристам, которые пока не могут попасть на полуостров из-за ЧП на мосту.

В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.

В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь.

Следственный комитет РФ возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". По данным Национального антитеррористического комитета, атака на Крымский мост была проведена в 03:05 двумя беспилотными надводными аппаратами Вооруженных сил Украины.

Крымский мост закрыли из-за чрезвычайного происшествия