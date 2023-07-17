10:44Транспорт
Более 10 пассажирских поездов следуют в Крым и из него с задержкой
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Семь поездов в Крым и четыре из республики задерживаются в связи с ЧП на Крымском мосту, сообщает "Гранд сервис экспресс" в своем телеграм-канале.
Перевозчик предпринимает все усилия, чтобы войти в график. Отмечается, что ко времени прибытия состава на конечную станцию задержка может существенно сократиться.
Ранее движение поездов на мосту возобновили после ЧП. Поезд Симферополь – Москва отправился в сторону Краснодарского края, простояв пять часов.
Известно также о приостановке автобусных рейсов между полуостровом и материковой частью России. В настоящее время возобновлено автобусное сообщение из Крыма в Краснодар, но с пересадками, так как часть пути придется проделать на электричке.
Что касается мест размещения, то в Российском союзе туриндустрии заверили, что крымские отельеры готовы безвозмездно продлевать бронирования туристам, которые пока не могут попасть на полуостров из-за ЧП на мосту.
В ночь на 17 июля глава Крыма Сергей Аксенов сообщил о ЧП на Крымском мосту, которое произошло в районе 145-й опоры со стороны Краснодарского края. Туристов и жителей Крыма призвали выбирать альтернативные маршруты через новые регионы РФ.
В результате происшествия погибли мужчина и женщина – жители Белгородской области. Также пострадала их несовершеннолетняя дочь.
Крымский мост закрыли из-за чрезвычайного происшествия
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