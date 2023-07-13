Дополнительный поезд запустят между Москвой и Крымом с 30 июля

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Компания "Гранд сервис экспресс" заявила о запуске дополнительного поезда между Москвой и полуостровом Крым с 30 июля. Соответствующую информацию разместила пресс-служба железнодорожного перевозчика.

"Гранд сервис экспресс" запускает еще один дополнительный поезд из Москвы в Крым. Он будет ходить до Керчи. Продажа билетов будет открыта сегодня. В первый рейс поезд № 483/484 отправится со станции Керчь – Южная Новый Парк 30 июля. <…> В первый рейс с Киевского вокзала Москвы поезд отправится 1 августа", – говорится в уведомлении.

Поезд будет курсировать ежедневно – из Керчи до 31 августа за исключением 4, 8 и 28 августа, из Москвы – до 2 сентября с выходными 2, 6 и 26 августа. В компании заявили о фиксировании стоимости проезда как в плацкартном, так и в купейном вагоне.

Ранее вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин заявил о резком падении цен на отдых в Крыму. Снижение составило вплоть до 30%. Барзыкин отметил, что, несмотря на добавление поездов и запуск чартерных автобусов, поток туристов будет ниже, чем в 2022 году или в доковидный период. По его мнению тренд продлится до возобновления авиасообщения с полуостровом.

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