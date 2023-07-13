Затор на подъезде к Крымскому мосту со стороны Кубани превысил 500 автомобилей

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Затор перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края достиг 540 машин к 09:00 по московскому времени, передает телеграм-канал оперативной информации о ситуации на автоподходах к мосту.

"В очереди со стороны Тамани находится 540 транспортных средств. Время ожидания – более двух часов", – говорится в сообщении.

Отмечается, что со стороны Керчи затруднений для движения не выявили.

10 июля очередь перед Крымским мостом со стороны Краснодарского края превысила 1 200 автомобилей. На тот момент время ожидания составляло более пяти часов. При этом Керченская паромная переправа, используемая для перемещения грузовых машин, временно перестала работать из-за сильного ветра.

К перевозке автомобилей подключили два больших десантных корабля (БДК). Министр транспорта Крыма Николай Лукашенко сообщал, что затор из 260 автомобилей в направлении из полуострова на мост сильно уменьшился.

В Минтрансе РФ заявили, что в выходные дни движение на Крымском мосту усложняется