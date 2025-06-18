Станцию Перерва на МЦД-2 реконструируют с учетом особенностей местной инфраструктуры

На станции Перерва МЦД-2 стартовала масштабная реконструкция. По словам архитектора и члена экспертного совета Минстроя России Евгении Муринец, проект учитывает все особенности местной инженерной и транспортной инфраструктуры.

Новый объект разместят так, чтобы учитывать текущие ограничения и потребности растущего числа жителей близлежащих районов. На станции появятся два современных павильона и крытый переход над железнодорожными путями.

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