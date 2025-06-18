Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

18 июня, 13:15

Транспорт

Станцию Перерва на МЦД-2 реконструируют с учетом особенностей местной инфраструктуры

Станцию Перерва на МЦД-2 реконструируют с учетом особенностей местной инфраструктуры

Новости Москвы: 55% нарушителей ПДД превышали скорость с января по май

Москвичи стали пользоваться услугой "живой навигатор"

Два павильона и крытый переход возведут на станции Перерва МЦД-2

В Москве 18 июня ожидаются сильные ливни и гроза

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 июня

Москвичи выберут лучший маршрут для велопрогулки в проекте "Активный гражданин"

"Мой район. Новости": новый веломаршрут появился в Донском районе

На станции Перерва МЦД-2 началась реконструкция

Новая пересадка появится между МЦК и станцией московского метро "Ботанический сад"

На станции Перерва МЦД-2 стартовала масштабная реконструкция. По словам архитектора и члена экспертного совета Минстроя России Евгении Муринец, проект учитывает все особенности местной инженерной и транспортной инфраструктуры.

Новый объект разместят так, чтобы учитывать текущие ограничения и потребности растущего числа жителей близлежащих районов. На станции появятся два современных павильона и крытый переход над железнодорожными путями.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
транспортгородвидеоЕвгения МирошкинаСтанислав КуликРустам Шафиуллин

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика