Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Народное Ополчение"

Станцию "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро построили уже на 60%. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр осмотрел площадку и напомнил, что первый участок от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева" планируют открыть в 2026 году.

В будущем линия соединит "Москва-Сити" с Рублево-Архангельским и Красногорском. Всего на ней будет 12 станций, работы ведутся сразу на всех участках. В первые годы новая ветка сможет перевозить до 170 тысяч пассажиров в сутки, а в перспективе – до 250 тысяч.

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