Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

02 июня, 16:15

Мэр Москвы

Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Народное Ополчение"

Собянин осмотрел строящуюся станцию метро "Народное Ополчение"

Собянин: 912 участников вышли в финал московского чемпионата "Абилимпикс-2025"

Собянин: начался прием заявок на конкурс "Московская реставрация"

Собянин: форум "Облачные города" в этом году будет посвящен роботизации

Сергей Собянин рассказал о мерах поддержки семей в Москве

Сергей Собянин рассказал о работе уникальных подростковых театров

Собянин поздравил москвичей с Днем защиты детей

Сергей Собянин поздравил сотрудников Мосводостока с юбилеем

Собянин сообщил о госпитализации пострадавших при крушении поезда в Брянской области

Сергей Собянин: 103 ученика творческих школ и колледжей стали лауреатами грантов

Станцию "Народное Ополчение" Рублево-Архангельской линии метро построили уже на 60%. Об этом сообщил Сергей Собянин. Мэр осмотрел площадку и напомнил, что первый участок от "Шелепихи" до "Бульвара Генерала Карбышева" планируют открыть в 2026 году.

В будущем линия соединит "Москва-Сити" с Рублево-Архангельским и Красногорском. Всего на ней будет 12 станций, работы ведутся сразу на всех участках. В первые годы новая ветка сможет перевозить до 170 тысяч пассажиров в сутки, а в перспективе – до 250 тысяч.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
мэр МосквытранспортметрогородвидеоРоман Карлов

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика