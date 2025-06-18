18 июня, 09:15Транспорт
В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 июня
Наиболее плотное движение в Москве в настоящий момент фиксируется на Ярославском, Ленинградском и Волоколамском шоссе в сторону центра. Также затруднения наблюдаются на внешней стороне МКАД от Дмитровского до Волоколамского шоссе и на внутренней стороне ТТК от Волгоградского проспекта до Чурской эстакады, сообщил главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Никита Клочков.
Общая интенсивность трафика составляет 4 балла.
Днем локальные затруднения ожидаются на Ленинградском проспекте в сторону центра, на внешней стороне ТТК в районе Савеловской эстакады, на МКАД от Липецкой улицы до Варшавского шоссе, а также в пределах Садового кольца.
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