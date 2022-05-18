Аэропорты РФ попросили не списывать устаревшее оборудование для досмотра – СМИ

Российские аэропорты попросили Минтранс не списывать оборудование для досмотра. Об этом пишут сразу несколько СМИ.

Срок службы рамок и детекторов, по неподтвержденным данным, скоро истекает. При этом новые детали найти сложно из-за санкций. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

