На станции "Рижская" БКЛ началась архитектурная отделка платформы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы
На платформенном участке станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро начались архитектурно-отделочные работы. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.
"Ведется укладка пола гранитом, на сегодняшний день выполнена отделка порядка 200 квадратных метров. Также здесь завершаются гидроизоляционные и монолитные работы, монтаж кирпичных перегородок", – рассказал Бочкарев.
По словам главы столичного Стройкомплекса, следующим этапом работ станет установка главных архитектурных элементов станции: арочных порталов из нержавеющей стали, подсвеченных светодиодными светильниками. Всего таких порталов будет 16. Они послужат проходами из центрального зала станции к платформам: по 8 порталов с каждой стороны.
В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что в вестибюле станции отделка технических помещений выполнена на 83%. Отделка пассажирской зоны готова на 59%.
Кроме того, в вестибюле и на платформенном участке продолжается монтаж внутренних инженерных сетей. Ведутся отделочные работы и монтаж оборудования и в зоне пересадки на станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро. Продолжается в настоящий момент и монтаж декоративных панелей-зонтов на потолке перехода. Также рабочие проводят работы по облицовке стен и пола гранитом.
Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что Большой кольцевой линией метро после ее полного запуска будут пользоваться более 2 миллионов пассажиров в день. Полностью запустить всю линию планируют в конце 2022 – начале 2023 года. Открытие БКЛ существенно снизит нагрузку на все радиальные линии Московского метрополитена.
"Это наш город": строительство БКЛ завершится в 2022 году
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
В сетевом издании могут быть использованы материалы интернет-ресурсов Facebook и Instagram, владельцем которых является компания Meta Platforms Inc., запрещённая на территории Российской Федерации.
Следите за новостями: