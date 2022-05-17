На станции "Рижская" БКЛ началась архитектурная отделка платформы

Фото: комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы

На платформенном участке станции "Рижская" Большой кольцевой линии (БКЛ) московского метро начались архитектурно-отделочные работы. Об этом со ссылкой на заммэра Москвы Андрея Бочкарева сообщает пресс-служба столичного комплекса градостроительной политики и строительства.

"Ведется укладка пола гранитом, на сегодняшний день выполнена отделка порядка 200 квадратных метров. Также здесь завершаются гидроизоляционные и монолитные работы, монтаж кирпичных перегородок", – рассказал Бочкарев.

По словам главы столичного Стройкомплекса, следующим этапом работ станет установка главных архитектурных элементов станции: арочных порталов из нержавеющей стали, подсвеченных светодиодными светильниками. Всего таких порталов будет 16. Они послужат проходами из центрального зала станции к платформам: по 8 порталов с каждой стороны.

В свою очередь, гендиректор АО "Мосинжпроект" Юрий Кравцов отметил, что в вестибюле станции отделка технических помещений выполнена на 83%. Отделка пассажирской зоны готова на 59%.

Кроме того, в вестибюле и на платформенном участке продолжается монтаж внутренних инженерных сетей. Ведутся отделочные работы и монтаж оборудования и в зоне пересадки на станцию "Рижская" Калужско-Рижской линии метро. Продолжается в настоящий момент и монтаж декоративных панелей-зонтов на потолке перехода. Также рабочие проводят работы по облицовке стен и пола гранитом.

Ранее заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов заявил, что Большой кольцевой линией метро после ее полного запуска будут пользоваться более 2 миллионов пассажиров в день. Полностью запустить всю линию планируют в конце 2022 – начале 2023 года. Открытие БКЛ существенно снизит нагрузку на все радиальные линии Московского метрополитена.