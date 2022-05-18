Работы по капремонту фасадов жилых домов стартовали в Москве

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Москве стартовали работы по капитальному ремонту фасадов жилых домов, всего в программу 2022 года вошли 1,4 тысячи фасадов, рассказал заммэра столицы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков, слова которого приводятся в телеграм-канале комплекса городского хозяйства Москвы.

"Для каждого типа фасада разработана специальная технология, позволяющая в полном объеме восстановить технические характеристики и внешний облик здания", – пояснил Бирюков.

Отмечается, что самые масштабные работы пройдут в Южном, Северо-Восточном и Восточном административных округах. В план работ включен ремонт фасадов 33 жилых домов – объектов культурного наследия.

В комплексе пояснили, что кирпичные фасады будут подвергнуты специальной гидрофобной обработке, которая позволит защитить конструкцию от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды.

"У окрашенных фасадов панельных домов сначала исправляется геометрия панелей, после заполняются герметиком межпанельные швы. Фасад грунтуется и окрашивается в два слоя", – говорится в сообщении.

Фасады, облицованные мелкой керамической плиткой, восстанавливаются с помощью полимерцементной смеси на армирующих сетках.

"Благодаря этой технологии фасад прослужит не менее 30 лет", – пояснили в ведомстве.

Ранее в Москве стартовал капитальный ремонт крыш многоквартирных домов. В этом году планируется отремонтировать 1 179 кровель общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров. Специалисты заменят кровли, приведут в порядок стыки плит и места примыкания кровли к фронтонам и карнизам. Также будут отремонтированы ограждения.

