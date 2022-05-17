В Москве начался капремонт крыш многоквартирных домов

Фото: портал мэра и правительства Москвы
Капитальный ремонт крыш многоквартирных домов начался в Москве, сообщает официальный портал мэра и правительства столицы.
Заммэра по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков рассказал, что в этом году планируется отремонтировать 1 179 кровель общей площадью 1,7 миллиона квадратных метров.
"Из них 79% – плоские наплавляемые крыши, остальные – металлические скатные. Больше всего объектов отремонтируем в Южном и Северо-Восточном административных округах", – отметил Бирюков.
Специалисты заменят кровли, приведут в порядок стыки плит и места примыкания кровли к фронтонам и карнизам. Также будут отремонтированы ограждения. При этом Бирюков напомнил, что капитальный ремонт плоских крыш можно производить только при плюсовой температуре.
"Сначала снимают старую гидроизоляцию и несколько слоев рубероида, под которыми находится армированная пескобетонная стяжка. Если она требует ремонта, ее частично отливают заново или меняют целиком, после чего укладывают сверху полимерно-битумный материал, позволяющий кровле выдерживать резкие перепады температуры", – объяснил он.
Скатные крыши можно ремонтировать в любое время года. Для этого старое покрытие заменяют оцинкованным металлом, утепляют чердачное перекрытие.
Особое внимание рабочие уделят ремонту крыш домов, признанных объектами культурного наследия. В этом году в порядок приведут 23 таких объекта, в том числе дом с башнями на Смоленской площади и доходный дом братьев Грибовых на улице Чаплыгина.
Ранее сообщалось, что в этом году капитальный ремонт проведут в 281 многоквартирном доме на востоке Москвы. В общей сложности в столице в программу капремонта вошли более 1,7 тысячи жилых домов. При этом список работ по каждому объекту определяют исходя из срока службы инженерных систем и их технического состояния.
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