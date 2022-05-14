В Москве завершается отопительный сезон

Фото: Москва 24/Роман Балаев

В Москве в субботу, 14 мая, начнут отключать отопление.

Как рассказал ранее заместитель мэра столицы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, завершение отопительного сезона займет три дня.

Сначала будет произведено отключение отопления в административных объектах, затем в жилых зданиях, школах, детсадах, дошкольных и медицинских учреждениях.

Бирюков подчеркнул, что предстоит отключить отопление в более чем 74 тысячах зданий, в том числе в 34 тысячах жилых домов.

Системы теплоснабжения будут плавно переводиться на летний режим работы. После завершения отопительного сезона в Москве в полном объеме начнется подготовка тепловых сетей к осенне-зимнему сезону.

Отопительный сезон в столице был продлен из-за погодных условий. Для отключения отопления среднесуточная температура должна держаться на уровне +8 градусов в течение пяти дней.

