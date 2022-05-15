Более 200 жилых домов отремонтируют на севере Москвы в 2022 году

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В Северном административном округе Москвы приведут в порядок 201 здание, как сообщается на официальном портале мэра и правительства столицы.

Самое старое здание округа – дом 928 года постройки в Беговом районе (улица Нижняя, дом 3). Он был построен из кирпича.

Наибольшая площадь фасада среди зданий, где пройдет капитальный ремонт – у дома 10 на Волоколамском шоссе (район Сокол). Она составляет 22,4 тысячи квадратных метров. Здание было возведено в 1957 году.

Список работ для каждого конкретного дома определяется с учетом срока службы инженерных систем и их технического состояния. В домах обновят инженерные системы и конструктивные элементы. Всего в программу включены более 1,7 тысячи зданий по Москве.

Накануне сообщалось, что в 2022 году по региональной программе капитального ремонта многоквартирных домов в порядок приведут 281 здание на востоке столицы.