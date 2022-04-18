В Москве начали тестировать понтонные причалы для электрических речных трамваев

В Москве тестируют понтонные причалы для электрических речных трамваев. Совсем скоро этот вид городского транспорта станет круглогодичным.

Новые причалы можно будет подстраивать под уровень воды в реке и под разные погодные условия. Конструкцию проверят на устойчивость к течению, волнам и ветру. А еще на некоторых установят инновационные зарядки, которые в любое время года будут заряжать аккумуляторы на судне всего за несколько минут.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.