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Транспорт

Десятки быстрых зарядных станций для электробусов появятся в Москве

Десятки быстрых зарядных станций для электробусов появятся в Москве

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Десятки быстрых зарядных станций для электробусов скоро появятся в Москве. Мосгортранс заключил контракты с отечественными производителями на 64 станции.

Поставка планируется уже летом. Инновационные подзарядки установят на конечных остановках и в автобусных парках. Этот шаг позволит запустить больше экологичных и удобных электробусов. Как пояснил руководитель департамента транспорта Максим Ликсутов, современные устройства позволяют заряжать электробусы при температурах от -40 до +40 градусов.

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

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