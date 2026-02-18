В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 февраля

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от 80-го до 68-го километра, рассказал главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Степан Кузнецов.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.