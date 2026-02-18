Форма поиска по сайту

18 февраля, 09:30

Транспорт

В ЦОДД рассказали о дорожной обстановке в столице 18 февраля

Движение на улице Знаменке временно перекрыли

"Новости дня": ледоколы вышли на Москву-реку

Несколько поездов Казанского направления следуют с увеличенным интервалом

Москвичам рассказали о транспортной ситуации в городе

Меморандум о создании магистрали Минск – Москва могут подписать 26 февраля

Москвичам рекомендовали отказаться от личного транспорта из-за погоды

Водителей в Москве призвали отказаться от поездок из-за снегопада

"Московский патруль": некоторых водителей будут автоматически лишать прав с 1 марта

"Московский патруль": на Московском скоростном диаметре установили 470 умных камер

Наиболее плотное движение в Москве наблюдается на Ярославском и Ленинградском шоссе в сторону центра, а также на внешней стороне МКАД от 80-го до 68-го километра, рассказал главный специалист дежурной смены ситуационного центра ЦОДД Степан Кузнецов.

Днем локальные затруднения могут быть в районе ремонтных работ на Волгоградском проспекте, а также в центральной части города в пределах Садового кольца. В вечерний разъезд ожидаются затруднения по направлению в область на радиальных трассах.

Дарья ЕрмаковаДмитрий Козачинский

