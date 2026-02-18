18 февраля, 07:15Транспорт
Меморандум о создании магистрали Минск – Москва могут подписать 26 февраля
Меморандум о создании высокоскоростной магистрали Минск – Москва могут подписать уже 26 февраля. Проект предполагает запуск поездов, способных развивать скорость до 300–400 километров в час.
Время в пути между столицами может сократиться примерно до трех часов вместо нынешних семи. ВСМ станет частью масштабного развития скоростных железных дорог. Магистраль может серьезно изменить транспортную логистику двух стран.
Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.